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18 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf asker gözaltında

18 ilde Van merkezli FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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18 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf asker gözaltında

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Van, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, Tokat ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, muvazzaf asker, fetö
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