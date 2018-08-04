Türk Yıldızları Beyşehir semalarında nefes kesti

Gösterilerde 7 süpersonik uçak kullanan dünyanın sayılı akrotimi olan Türk Yıldızları, prova uçuşlarında Beyşehir semalarında akrobatik hareketler gerçekleştirerek izleyenlerin beğenisini kazandı.

4’lü ve 2’li paketler halinde uçuşlar gerçekleştiren Türk Yıldızları, birbirlerine yaklaştıkça vatandaşlar heyecanlandı.

Vatandaşlar, seyrine doyum olmayan görüntüleri kaydetmek için cep telefonlarıyla çekim yaptı.

Asıl gösteriler 5 Ağustos'ta

Prova uçuşlarını göl kenarından izleyen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, asıl gösterilerin olacağı 5 Ağustos Pazar günü saat 17.00’de başlayacak Türk Yıldızları’nın gösterilerini izlemeye tüm Beyşehirlileri ve Konya halkını davet etti.

Türk Yıldızları halen dünyada sesten hızlı 7 süpersonik jet uçağıyla gösteri yapan bir tim olarak biliniyor. Gösteriler, yurt dışında Türkiye’yi temsil etmek, yurt içinde ise TSK ile Türk milleti arasındaki bağın daha da güçlendirilmesine katkı sağlamak, gençlerin havacılığa ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan sevgisini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA, AA