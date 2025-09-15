Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.09.2025 11:42

17 ilde FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında

Konya merkezli 17 ilde FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

17 ilde FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri gizli yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Tokat, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Çorum'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

Adresinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
FETÖ Konya
Sıradaki Haber
Adana'da 31 bin ilaç ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Kayseri'de yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et imha edildi
11:57
Türkiye'nin ilk 'kırsal uydu kenti' depremzedelerden tam not aldı
11:46
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı
11:36
İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
11:40
BM önünde çadır eylemi yapan Filistin destekçileri, Küresel Kararlılık Filosu'na koruma talep ediyor
11:41
ASELSAN, Tekno Macera alanı ile TEKNOFEST neslini ağırlayacak
Bayburt'ta yetiştirilen Türk somonlarının Rusya'daki sofralara yolculuğu başladı
Bayburt'ta yetiştirilen Türk somonlarının Rusya'daki sofralara yolculuğu başladı
FOTO FOKUS
Bakü’den Milli Mücadele’ye: Kahraman Kafkas İslam Ordusu
Bakü’den Milli Mücadele’ye: Kahraman Kafkas İslam Ordusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ