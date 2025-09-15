Adana'da 31 bin ilaç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede depoya dönüştürülen 4 ikamette çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler, dört adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, bir adreste yaptıkları incelemede, zeminde oluşturulmuş gizli bölmede çok sayıda ilaç buldu.

Operasyon kapsamında 31 bin 98 ilaç ve 1538 tıbbi malzeme ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.