  • 18 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.343
    EURO 7.414
  • BIST 95069.9
    ALTIN 244.197
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 17 ilde 60 adrese FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

17 ilde 60 adrese FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 60 kişi için gözaltı kararı verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
17 ilde 60 adrese FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 43 kişi ile örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 17 kişinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde 60 farklı adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı baskın düzenledi.

Polis ekiplerinin adreslerdeki aramaları devam ediyor. 

Kaynak: DHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER