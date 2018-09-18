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DEAŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri" ve oğlu yakalandı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ile Telafer'de savaşçı olarak faaliyet yürüten oğlu gözaltına alındı.

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DEAŞın sözde &quot;Sincar askeri emiri&quot; ve oğlu yakalandı

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.

Operasyonda Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına sözde Sincar askeri emiri ve örgüt içinde ağır silahçısı (havancı) olarak görev yaptığı iddia edilen Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer'de savaştığı öne sürülen oğlu Mehdi Kurdi yakalandı.

Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların 1 yıl önce Türkiye'ye kaçak olarak girdikleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduya yerleşip, kağıt ve hurda topladıkları öğrenilirken, 1 hafta süren takip sonucu yakalandıkları kaydedildi. Baba-oğul şüpheliler adli tabipliğe götürülerek, parmak izleri alındı.

Kaynak: DHA, AA

Etiketler: sincar, kayseri, DEAŞ
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