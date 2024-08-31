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Türkiye
TRT Haber 31.08.2024 09:48

17 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Marmara'nın kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 17 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

17 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Kuvvetli yağış beklenen Kırklareli ve Tekirdağ için "turuncu", Adana, Artvin, Bolu, Çankırı, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Ardahan, Karabük ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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