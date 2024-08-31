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Türkiye
AA 31.08.2024 06:07

Aksaray'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Aksaray'da İsmail D. idaresindeki hafif ticari araç Aksaray-Konya kara yolu Yapılcan köyü girişinde Muhammed Özbek idaresindeki motosiklete çarptı.

Sürücü İsmail D., kazanın ardından durmayarak çarpmanın etkisiyle aracının altına aldığı motosikleti yaklaşık 10 kilometre sürükledi.

Motoru bırakıp kaçmaya devam eden sürücü İsmail D., girdiği pancar tarlasında jandarma ekiplerince yakalandı.

Kazada, sürücü ile motosikletteki eşi Meryem Özbek (32), çocukları Ümit Özbek (5) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Özbek hayatını kaybetti, diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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