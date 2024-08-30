Bakan Yerlikaya: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanımıza hakaret eden kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-28" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
GEREĞİ YAPILDI-28— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024
Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.#TürkiyeninHuzuru???????? pic.twitter.com/n7t60XzcY3
Yakalanan ve sosyal medyadan "Oğuzhan Atsız" rumuzu ile hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüphelinin isminin Oğuzhan Şahin olduğu öğrenildi.