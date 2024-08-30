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Türkiye
TRT Haber 30.08.2024 23:55

Bakan Yerlikaya: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanımıza hakaret eden kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti seçmenine ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanımıza hakaret eden kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-28" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.


Yakalanan ve sosyal medyadan "Oğuzhan Atsız" rumuzu ile hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüphelinin isminin Oğuzhan Şahin olduğu öğrenildi.

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Ali Yerlikaya Sosyal Medya
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