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Türkiye
AA 31.08.2024 06:09

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gereği Yapıldı' mesajıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-29" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

 

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Ali Yerlikaya Mustafa Kemal Atatürk Sosyal Medya
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