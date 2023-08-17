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Türkiye
AA 17.08.2023 02:50

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı
[Fotograf: AA]

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kasideler okundu.

Bazı vatandaşlar, kasideler okunduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Marmara Depremi'nde yaşananların izletildiği programda, arama kurtarma faaliyeti yürüten kurumların stantları protokol üyelerince gezildi.

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Etkinlik süresince katılımcılara Türk Kızılay tarafından ikramlarda bulunuldu.

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, deprem şehitlerini rahmetle andı, yakınlarına sabır diledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk günden itibaren afetzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlatan Yüce, "'Sizi en iyi biz anlarız' diyerek gündüz gece demeden İskenderun'da, Diyarbakır'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da ve Hatay'da ilk günden itibaren hummalı çalışmalar gerçekleştirdik. Deprem konusunda bu kadar hassas olmamızın, canla başla çalışmamızın sebebi, malumunuz 1999 depremidir. Bizler bu acıyı yaşadık. 'Acı düştüğü yeri yakar' derler, çok doğru. Acı düştüğü yeri gerçekten yakıyor. Bize düşen, o yanan acıya bir merhem olabilmek." diye konuştu.

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Yüce, sadece yaraları sarmadıklarını, yara almamak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Orta hasarlı yapılarda kat alımı, güçlendirme, zemin iyileştirmesi gibi uygulamalara gidildi. Ağır hasarlı binalar tamamen yıkıldı. Binalara verilen ruhsatlarda zemin etütleri ve raporlamaları şart koşuldu. Öncelikle Sakarya'da yatay mimari hakim oldu. Bu anlamda şehrimiz ülkemize örnek şehir olma özelliğine sahip oldu. Bunun böyle devam etmesini sağlamak mecburiyetindeyiz."

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