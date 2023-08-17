Bodrum'da isale hattı patladı: Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı

Geçen hafta, Bodrum Yarımadası'nın güney mahallelerinde su ana isale hatlarında meydana gelen patlamalar bu hafta yönünü kuzey mahallelerine çevirdi.

Dün Gündoğan'da meydana gelen isale hattı patlamasında yolda derin çukurlar oluşmuş, bölgedeki trafik akışı aksamıştı.

Bugün ise benzer bir patlama Torba Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki patlama ile birlikte yolun bir bölümü çöktü. İhbarın ardından olay yerine polis ve MUSKİ ekipleri geldi.

Hatta giden su kesilerek onarım çalışması başlatıldı.

Patlama nedeniyle yarımadanın kuzey tarafındaki mahallelerde su kesintileri yaşanıyor.