Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 17.08.2023 00:55

Bodrum'da isale hattı patladı: Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattı patlamalarının bugünkü adresi Torba Mahallesi oldu. Patlama nedeniyle yolun bir kısmı çöktü, Torba-Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı.

Bodrum'da isale hattı patladı: Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı
[Fotograf: AA]

Geçen hafta, Bodrum Yarımadası'nın güney mahallelerinde su ana isale hatlarında meydana gelen patlamalar bu hafta yönünü kuzey mahallelerine çevirdi.

Dün Gündoğan'da meydana gelen isale hattı patlamasında yolda derin çukurlar oluşmuş, bölgedeki trafik akışı aksamıştı.

Bodrum'da isale hattı patladı: Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı

Bugün ise benzer bir patlama Torba Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki patlama ile birlikte yolun bir bölümü çöktü. İhbarın ardından olay yerine polis ve MUSKİ ekipleri geldi.

Hatta giden su kesilerek onarım çalışması başlatıldı.

Patlama nedeniyle yarımadanın kuzey tarafındaki mahallelerde su kesintileri yaşanıyor.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Tuzla'da et ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:15
17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti
01:30
Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yapılacak
00:46
Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:48
Tuzla'da et ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın söndürüldü
00:02
Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı
00:15
İki gündür aranan sörfçüler Endonezya açıklarında bulundu
Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikler gün ışığına çıkarılıyor
Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikler gün ışığına çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Kilometrelerce ters yönde ilerleyen sürücü böyle görüntülendi
Kilometrelerce ters yönde ilerleyen sürücü böyle görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ