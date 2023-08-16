Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden B.Ş. idaresindeki cip, Düzce gişeleri yakınlarında S.C. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki Sultan C. ve M.C. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.