Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, dün sabah saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkiinde meydana geldi.
Güneyçalıca köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda elektrik hattından kaynaklı olarak yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi.
27 saat sonra kontrol altına aldı
Yangını söndürmek için canla başla mücadele eden ekipler, alevleri yaklaşık 27 saat sonra kontrol altına aldı.
Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışması sürüyor.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Göynük ilçesi Güneyçalıca köyünde dün saat 09.41 sularında başlayan orman yangını Valiliğimizin koordinesinde; ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.