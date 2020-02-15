Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul’da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Okul Aile Birliği Zirveleri programında konuştu.

Bakan Selçuk, "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık." dedi.