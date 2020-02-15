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166 mobil çocuk hizmet birimi kuruldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık." dedi.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul’da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Okul Aile Birliği Zirveleri programında konuştu.
Bakan Selçuk, "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:32
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