Haber Giriş: Kaynak: AA
DHMİ, havalimanlarında sessiz terminal projesini başlattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye'deki tüm havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak anons kirliliğinin azaltılması adına, gerekli görülenler dışında anons yapılmayacağını belirtti.
#DHMİ “SESSİZ TERMİNAL” PROJESİNİ BAŞLATIYOR— Hüseyin Keskin (@dhmihkeskin) February 14, 2020
Yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak anons kirliliğinin azaltılması adına, gerekli görülenler dışında anons yapılmayacak; söz konusu anonsların yerine Uçuş Bilgi Ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır. pic.twitter.com/W3PZsll1rL
Keskin, "Söz konusu anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: sessiz terminal Hüseyin Keskin havalimanı DHMİSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:20
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