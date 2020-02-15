Haber Giriş: Kaynak: AA
Müzede Selfie Günü yarışmasının kazananları belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, müzelere ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen Müzede Selfie Günü yarışmasının kazananları belirlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, müzelere ilgiyi artırmak amacıyla her yıl 15 Ocak'ta kutlanan "Müzede Selfie Günü"ne sosyal medya kullanıcıları bu sene de yoğun ilgi gösterdi.
Yarışma çerçevesinde yapılan değerlendirmede, Çanakkale'de minik öğrencileriyle Troya Müzesi'ni ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir ile "Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü" belirterek Efes Antik Kenti'nden fotoğrafını gönderen Albert Chamorro ödüle hak kazandı.
Yarışma kapsamında öz çekim gönderen sosyal medya kullanıcılarından Kandemir bir yıllık MüzeKart, Chamorro ise Devlet Opera ve Balesinden davetiye kazandı.
Etiketler: Müzede Selfie GünüSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:14
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