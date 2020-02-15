Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, müzelere ilgiyi artırmak amacıyla her yıl 15 Ocak'ta kutlanan "Müzede Selfie Günü"ne sosyal medya kullanıcıları bu sene de yoğun ilgi gösterdi.

Yarışma çerçevesinde yapılan değerlendirmede, Çanakkale'de minik öğrencileriyle Troya Müzesi'ni ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir ile "Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü" belirterek Efes Antik Kenti'nden fotoğrafını gönderen Albert Chamorro ödüle hak kazandı.

Yarışma kapsamında öz çekim gönderen sosyal medya kullanıcılarından Kandemir bir yıllık MüzeKart, Chamorro ise Devlet Opera ve Balesinden davetiye kazandı.