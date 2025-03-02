Açık 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.03.2025 00:49

161 yıllık "bando" geleneği bu ramazanda da devam etti

Amasya'da iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 161 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.

161 yıllık "bando" geleneği bu ramazanda da devam etti

Vali Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı.

İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Vali Bakan ve Başkan Sevindi ateşledi.

Vali Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın ramazan geleneklerini yaşatan bir şehir olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bandomuz, ramazanda Amasya'ya renk katıyor, birlik ve beraberlik duygularımızı artırıyor"

Amasya'nın önemli Türk ve İslam şehri olduğunun altını çizen Bakan, bu akşam kentte Osmanlı'dan itibaren yapılan gelenek için burada olduklarını belirterek, "Ramazan geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz, şehrimize ve ülkemize hayırlı ramazanlar diliyoruz" dedi.

Başkan Sevindi de elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaşmasının bandoyla, vaktin dolmasının ise top atışıyla duyurulduğunu anımsatarak, "Bandomuz, ramazanda Amasya'ya renk katıyor, coşku katıyor, birlik ve beraberlik duygularımızı artırıyor. Bu geleneğimizi ömrümüz yettiğince devam ettirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bando Şefi Hakan Dinçer ise bu sene de geleneği devam ettirdiklerini ifade ederek, vatandaşların istek parçalarını da seslendirdiklerini kaydetti.

ETİKETLER
Amasya Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
Camide doğal gaz sızıntısı 16 kişiyi hastanelik oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:15
Camide doğal gaz sızıntısı 16 kişiyi hastanelik oldu
23:39
Ordu'da otomobil markete daldı
23:00
Bakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık
22:25
Emine Erdoğan: Her bir kahraman evladımızın hikayesi, kalplerimize kazınmış bir destan
22:57
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelindi
22:05
Cuımhurbaşkanı Erdoğan: İlk iftarımızı yine şehit yakınlarımızla birlikte yaptık
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde ilk iftar heyecanı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde ilk iftar heyecanı
FOTO FOKUS
Ordu'da otomobil markete daldı
Ordu'da otomobil markete daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ