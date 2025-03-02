161 yıllık "bando" geleneği bu ramazanda da devam etti

Vali Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı.

İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Vali Bakan ve Başkan Sevindi ateşledi.

Vali Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın ramazan geleneklerini yaşatan bir şehir olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Bandomuz, ramazanda Amasya'ya renk katıyor, birlik ve beraberlik duygularımızı artırıyor"

Amasya'nın önemli Türk ve İslam şehri olduğunun altını çizen Bakan, bu akşam kentte Osmanlı'dan itibaren yapılan gelenek için burada olduklarını belirterek, "Ramazan geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz, şehrimize ve ülkemize hayırlı ramazanlar diliyoruz" dedi.

Başkan Sevindi de elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaşmasının bandoyla, vaktin dolmasının ise top atışıyla duyurulduğunu anımsatarak, "Bandomuz, ramazanda Amasya'ya renk katıyor, coşku katıyor, birlik ve beraberlik duygularımızı artırıyor. Bu geleneğimizi ömrümüz yettiğince devam ettirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Bando Şefi Hakan Dinçer ise bu sene de geleneği devam ettirdiklerini ifade ederek, vatandaşların istek parçalarını da seslendirdiklerini kaydetti.