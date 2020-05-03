Ekran ve mikrofon severler, kamera omuzda haberin peşinde koşmak isteyenler. Bilgi teknolojilerinden satın almaya, insan kaynaklarından muhasebeye TRT kapılarını genç yetenekler için aralıyor.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tüm gençleri başvuru yapmaya çağırdı. "Yayıncılık sektörünün rekabetçi, enerjik, hızlı gelişen ve eğlenceli dünyasına gençlerimizi bekliyoruz" dedi.

Eren, "Yetenek Sende İşin TRT sloganı ile yola çıktığımız bu proje hem yeni mezun genç kardeşlerimize istihdam olanağı sağlıyor hem de TRT'deki ustaların bilgi ve birikimlerini yeni nesillere aktarmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

TRT Genel Müdürü Eren, "Değerlendirmelerin hepsi objektif kriterler üzerinden olarak tüm gençlerimize, yeni mezunlarımıza açık bir proje olacak." dedi.

Başvurular bugün sona eriyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu iş sahibi olmak isteyen genç mezunlara fırsat vermeye devam ediyor. TRT Yetenek Kariyer Programı için başvurular 14 Nisan'da başladı, başvuru süreci bugün sona erecek.

TRT İnsan Kaynakları Başkanı Nurullah Er, "Kariyer.trt.net.tr web sitemiz üzerinden başvuruları aldığımız yetenek programı toplamda 150 kişiyi istihdam edeceğimiz bir program. Herhangi bir KPSS şartımız yok. TRT'nin iş kanununa tabi personel statüsünden biz bu arkadaşlarımızı, adaylarımızı istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Radyo televizyondan, stüdyolara, pazarlama stratejisi ve dijitale kadar 7 farklı çalışma alanı belirlendi. Doğru adayı doğru bölümde değerlendirmek için titiz bir çalışma yapılacak.

Birçok farklı alanda istihdam sağlanacak

TRT İnsan Kaynakları Başkanı Er, "Sadece yayıncılık alanında değil, bilgi teknolojilerinden insan kaynaklarına, muhasebeden birçok alanda farklı alanlarda istihdam edeceğiz. Doğru adayın doğru yerden başlaması çok önemli." diye konuştu.

Kriterlere uygun adaylar sürece dahil edilecek. 7 aşamalı başvuru sürecinde genel yetenek, yabancı dil sınavları ve video mülakat koronavirüs nedeniyle internet ortamında yapılacak. Her bir aşamanın sonrasında sonuçlar kariyer.trt.net.tr adresinden açıklanacak.