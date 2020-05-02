Samsun'da yaşayan Ufuk ve Mahmure Gökcan çiftinin 3 yaşındaki kızları Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedbir amacıyla evlerine gelemeyen dedesini özledi. Küçük kızın gözyaşı döktüğü anları annesi cep telefonu ile kaydetti.

Küçük Derin’i dedesiyle görüntülü görüştüren anne, o onları da kaydedip sosyal medyada yayınladı. Görüntüler yoğun ilgi gördü. Derin’in “Mikrop neden bitmiyor dedem?” sorusu gülümsetti. Dedesi ise "İnsanlar çok sokağa çıkıyor kızım o yüzden bitmiyor" yanıtını verdi.