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Küçük Derin'in gözyaşları: Mikrop neden bitmiyor dedem?
Samsun'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan dedesini çok özleyen 3 yaşındaki Derin gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra dedesi ile görüntülü görüşen küçük kız, "Mikrop neden bitmiyor dedem?" diye sordu.
Samsun'da yaşayan Ufuk ve Mahmure Gökcan çiftinin 3 yaşındaki kızları Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedbir amacıyla evlerine gelemeyen dedesini özledi. Küçük kızın gözyaşı döktüğü anları annesi cep telefonu ile kaydetti.
Küçük Derin’i dedesiyle görüntülü görüştüren anne, o onları da kaydedip sosyal medyada yayınladı. Görüntüler yoğun ilgi gördü. Derin’in “Mikrop neden bitmiyor dedem?” sorusu gülümsetti. Dedesi ise "İnsanlar çok sokağa çıkıyor kızım o yüzden bitmiyor" yanıtını verdi.
Etiketler: koronavirüs Derin ve dedesi covid-19Son Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 15:30
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