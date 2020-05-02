Belediye ekipleri "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet ettiği Kars'ta sokak hayvanlarının besin bulmakta sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, sahipsiz hayvanların besin bulmakta sıkıntı yaşamaması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

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"Sokak hayvanı besleme noktası oluşturduk"

Kurulan beslenme noktalarıyla aç kalan sokak hayvanlarına besin desteği sağladıklarını anlatan Kurtbaş, "Mesut Yılmaz Parkı, Kars Tren Garı önündeki park, Masal Parkı ile Fethiye Camisi önündeki boş alana Kars Belediyesince sokak hayvanı besleme noktası oluşturduk. Vatandaşlarımızdan bu zorlu süreçte sahipsiz hayvanlarımız için kapılarının önüne su ve mama bırakmalarını rica ediyoruz" dedi.