Meclis'ten geçen torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki hatalı geçişlere kesilen cezalar affedildi. Aftan faydalanabilmek için iki ay içinde başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra tahsil edilen cezalar bir ay içinde iade edilecek.

Düzenleme ile hurda araç teşviği 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi.

Yeni yasada madencilikle ilgili düzenlemeler de bulunuyor. MTA, ruhsatları bölerek aynı alanda birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek.

Torba yasa ile İstanbul Galata Vakıf Üniversitesi kuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenlik ihtiyaçları, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabilecek.

Ayrıca Kırıkkale'nin "Bahşili" ilçesinin adı, yazımında birlik sağlanması için "Bahşılı" olarak değiştirildi.

Kaynak: TRT Haber