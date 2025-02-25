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Türkiye
İHA 25.02.2025 16:20

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadına işte böyle çarptı

İstanbul Tuzla'da 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, iş yerinin önünde oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, 11 Şubat 2025 tarihinde Tuzla’da meydana geldi.

İddiaya göre, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıktan bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. O esnada iş yerinin önünde bankta oturan Meral Bilgin Kaydan’a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşlar sonucunda arabanın altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadına işte böyle çarptı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kaçma şansım bile olmadı"

Kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum. Ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı. Gözümü açtığımda üzerimde bir baskı hissediyordum, insanlar bağırıyordu ama ben çoğunu hatırlamıyorum. Kurtarma ekipleri geldiğinde sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba oturmuştu üstüme, boynum tekerleğin altındaydı. Vinç ve kepçe geldi. Beni oradan çıkarmaları 1 buçuk saati buldu" dedi.

Şans eseri kurtuldu

Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Kaydan, sağlık durumuyla ilgili, "Sağ bacağımda ciddi ezilmeler var, güç kaybı yaşıyorum. Sırtımda kırık ve kalçamda morluklar var. Kafamın arkasında ise darbeden kaynaklı şişlikler oluştu. Bununla alakalı filmler çekildi, net sonuçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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