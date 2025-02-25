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Türkiye
AA 25.02.2025 15:28

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 72'ye yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı, geçen hafta etkili olan kar yağışlarının etkisiyle yüzde 72,2 seviyesine yükseldi.

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 72'ye yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyesine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, geçen hafta çarşamba gününden itibaren kentte etkili olan kar yağışlarının ardından yükselişe geçti.

Son bir haftada yüzde 6,19 oranında yükselen barajların ortalama doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 72,2 olarak ölçüldü.

Su miktarı Alibey'de yüzde 61,5, Büyükçekmece'de 69,41, Darlık'ta yüzde 68,58, Elmalı'da yüzde 88,46, Istrancalar'da yüzde 91,67, Kazandere'de yüzde 79,13, Pabuçdere'de yüzde 78,22, Sazlıdere'de yüzde 54,91, Terkos'ta yüzde 74,61 ve Ömerli'de yüzde 78,84 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 627,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatöründen bu yıl şu ana kadar 146,11 milyon metreküp su alındı.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 210,53 kilogram oldu.

Öte yandan İstanbul'da dün 3 milyon 109 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 25 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 96,41, 2016'da yüzde 86,79, 2017'de yüzde 87,5, 2018'de yüzde 80,48, 2019'da yüzde 91,5, 2020'de yüzde 62,83, 2021'de yüzde 54,07, 2022'de yüzde 82,16, 2023'te yüzde 35,23, 2024'te yüzde 76,35 olarak kayıtlara geçti.

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