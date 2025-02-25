Açık 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.02.2025 15:23

Salda Gölü Bilim Merkezi yaz başında açılacak

Burdur'da Salda Gölü'nde kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SALDA-BİLMER) birkaç ay sonra açılması planlanıyor.

Salda Gölü Bilim Merkezi yaz başında açılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce gölde yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla kurulan merkezde, göl ve havzasını bilimsel yönden araştırma, doğa koruması ve eylem planlarına katkıda bulunma, endemik bitki ve hayvan türlerinin biyoçeşitlilik araştırmaları yapma ve toplumu bilgilendirme yönünde çalışmalar gerçekleştirilecek.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile üniversite arasında imzalanan bir protokolle merkezin, bilimsel araştırmaları yapmak üzere 10 yıllığına üniversiteye devredildiğini söyledi.

Salda Gölü'nün UNESCO Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girmesiyle göle bilimsel ilginin daha da arttığını aktaran Dalgar, kurulan merkezde Salda Gölü ve çevresinin inceleneceğini ve doğa koruma çalışmalarının destekleneceğini belirtti.

Salda Gölü Bilim Merkezi yaz başında açılacak

"Burdur'da ciddi bir bilim turizmi oluşacağını tahmin ediy"

Bilim merkezinin iç malzemelerinin tamamlanma aşamasında olduğunu ve birkaç ay sonra açılmasının planlandığını dile getiren Dalgar, "Üniversite olarak bu merkezin en iyi şekilde hizmet vermesini sağlayarak Salda Gölü'nün tanınırlığına ve prestijine katkı sağlamak istiyoruz. Bu vesileyle Burdur'da ciddi bir bilim turizmi oluşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"Dünyanın en temiz göllerinden biri"

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve merkezin müdürü Prof. Dr. İskender Gülle de gençlerin Salda Gölü'nü, bilim merkezi sayesinde daha iyi tanıyarak gölü koruyacaklarını kaydetti.

Salda Gölü Bilim Merkezi yaz başında açılacak

Bölgede bilim turizmini geliştirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Gülle, şunları söyledi:

"Ülkemizin farklı okullarından, üniversitelerinden, öğrenci kulüplerinden, sivil toplum kuruluşlarından bilim insanları ve öğrenciler bu bölgeye gelerek doğa bilimleri konusunda çalışmalarda bulunabilecek. Bilimsel çalışmalar için altyapı oluşturmak ve destek olmak amacıyla bu merkezi kurduk. Bilim merkezinin yeri özel planlanmış. Bütün ayrıntılara dikkat edilmiş. Merkezin yapısında kullanılan malzemeler ekolojik bütünlük sağlayacak şekilde gölün peyzaj değerini bozmadan ve aynı zamanda uyumlu bir mimari örneğiyle yapılmış. Bu da zaten Salda Gölü'ne verilen önemi gösteriyor."

Gülle, Salda Gölü'nün 180 metreye varan derinlikte olduğuna belirterek, "Kristal ve berrak suyuyla, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en temiz göllerinden biri. Gölde yaşayan dört endemik balık ve göl çevresindeki 10 endemik bitki türü, gölü çok özel ve önemli kılıyor. Yine gölün jeolojik oluşumuna eşlik eden kayaç yapısı ve coğrafik özellikleri de Salda Gölü'nü özel ve önemli kılıyor." diye konuştu.

ETİKETLER
Salda Gölü Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta toplanmayan çöpler tepkiye neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
Kayıp Malezya uçağı için arama çalışmaları yeniden başlatıldı
15:33
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana 59 Filistinli öldü
15:34
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te daha önce evlerini yıktığı ailelerin konteyner evlerini de yıktı
15:32
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 72'ye yükseldi
15:30
Saros Körfezi'nde kaçak yapılara izin verilmeyecek
15:10
Lütfü Savaş'tan CHP'ye yeni suç duyurusu
Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılama kampanyası devam ediyor
Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılama kampanyası devam ediyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı
İstanbul'da okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ