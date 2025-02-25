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Türkiye
AA 25.02.2025 14:08

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak'ta kent merkezi ve ilçelerdeki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 26 Şubat-12 Mart tarihlerinde 15 gün geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.​​​​​​​

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