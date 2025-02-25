Osmanlı geleneği mahyalar, camilere asılmaya başlandı

Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan mahya asma geleneği, bugün de ramazan ayında camileri süslemeye devam ediyor.

Ramazana sayılı günler kala İstanbul'da selatin ve büyük camilere mahyalar asılırken, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Cami ve Süleymaniye Camisi'ni süsleyen mahyaları görüntülendi.

İbadete açıldığı 1617 tarihinden itibaren minareleri arasına mahya asılan Sultanahmet Camisi'ne ise bu yıl restorasyon nedeniyle mahya asılmayacak.

"Mahya asma geleneği bugün az sayıda sanatkarla devam ediyor"

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, yaptığı açıklamada, şehrin siluetinde önemli yeri olan camilere, ramazan ayında mahya asma geleneğinin bugün az sayıda sanatkarla devam ettiğini söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte camilere mahya astıklarını ifade eden Arpaguş, minaresindeki restorasyon nedeniyle bu yıl Sultanahmet Camisi dışında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camisi, Eyüpsultan Camisi, Büyük Çamlıca Camisi ve Mimar Sinan Camisi'ne mahya asıldığını dile getirdi.

Mahyaların özellikle çok minareli camilerde, iki minare arasına girilen ve spot cümlelerle topluma mesaj amacı taşıyan bir gelenek olduğunu belirten Arpaguş, şöyle konuştu:

"Tarihsel sürece baktığımızda farklı zamanlarda çok farklı mahyalar da hazırlanmış ama ramazan ayında daha çok kardeşlik, bayram sevinci, ailenin kutsallığı, ibadetlerin önemi, oruç, namaz, zekat gibi konular üzerinde duruluyor. Tabi görsel olarak da ramazan gecelerine hastır. İftarla birlikte bizim şerefelerimiz aydınlatılır, imsakla birlikte de kapatılır. Yani şerefe yandığı için oruç biter, ışıklar söndüğü anda oruç başlar. Aslında bu da sesin, ezanın ulaşmadığı yerlere bile uzaktan bir manada imsakla, iftarın birbirinden ayrılma noktasında bir gelenektir."

Arpaguş, bu yıl da mahyalarda Ramazan-ı Şerif'in mübarekliği, Kur'an ve oruç ayı olmasına yönelik atıfların bulunduğunu aktardı.

"Bir hafta en azından aileye vurgu yapan bir mahyamız olsun diye kararlaştırdık"

Mahyalarda yer alacak ifadelere hakkında bilgi veren Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bu yıl özellikle 'iyilik' teması üzerine söz ve atıflar daha çok yer alacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde özellikle Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah) mahyası ramazan boyunca hiç değişmeden asılı kalıyor. Özel olarak onun öyle kalmasına daha uygun olacağını düşündük. Süleymaniye'de 'Hoş geldin ey rahmet ayı', 'Aile büyük nimettir', 'Ahiret azığın hazır mı?', 'Namaz kılın, zekat verin' ve 'Bayram kardeşliktir' gibi mahyalarımız var. Bu yıl ülkemizde devletimiz tarafından özellikle aile yılı olması hasebiyle de bir hafta en azından aileye vurgu yapan bir mahyamız olsun diye kararlaştırdık."

İstanbul Müftüsü Arpaguş, Eminönü Yeni Cami'nde "İyiliğe destek ol", "Namazı kılın, zekatı verin", "Akrabayı gözet", "Ahiretini unutma" ve "Bayram sevinçtir", Eyüpsultan Camisi'ne "Ramazan-ı Şerif hoş geldin", "Aile toplumun temelidir", "Ahiret azığın hazır mı?", "Bayramınız mübarek olsun", Mimar Sinan Camisi'nde "Ramazan Kur'an ayıdır", "Ahiretini unutma", "Aile toplumun temelidir", "Ahiret azığın hazır mı?", "Bayram kardeşliktir", Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde ise "Hoş geldin 11 ayın sultanı", "Aile toplumun temelidir", "Ahde vefa gösterin" ve "Bayram sevinçtir" yazılı mahyaların yer alacağını sözlerine ekledi.