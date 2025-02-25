Duman -1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.02.2025 10:50

Şanlıurfa'da sağlıksız 500 kilogram yoğurt ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sağlıksız koşullarda üretilen 500 kilogram yoğurt ele geçirildi.

Şanlıurfa'da sağlıksız 500 kilogram yoğurt ele geçirildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce bu kapsamda Emniyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, üretim izni olmadığı, son kullanma tarihi bulunmadığı ve sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 120 kovadan oluşan 500 kilogram yoğurt ele geçirdi.

İşletme sahibine cezai işlem uygulanırken, el konulan yoğurtlar, mama yapılmak üzere belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Hava sıcaklıkları artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
Karadeniz'in su ürünleri ihracatı ocakta 19 milyon doları aştı
10:55
Hindistan'da fil saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
10:50
Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasında çatışma: 13 ölü, 22 kayıp
10:47
"2024 YR4" isimli asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
10:37
Trump, tartışmalı Keystone XL petrol boru hattının inşa edilmesini istiyor
10:36
ABD'de e-posta uygulamasına uymayan federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılmayacağı iddiası
Muş'ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2'de görev değişimi: 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladı
Bayraktar TB2'de görev değişimi: 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ