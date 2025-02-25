Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması, rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yağmurlu, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmurlu, Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde yağmurlu, Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Denizlerde fırtına beklenmezken, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.