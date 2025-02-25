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Türkiye
DHA 25.02.2025 14:20

İstanbul'da okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı

İstanbul Ümraniye’de bir ortaokulun bahçesine giren köpek, bahçedeki öğrenci ve öğretmenlere saldırdı. 5’i öğrenci 1’i öğretmen toplam 6 kişi yaralandı.

Olay, 24 Şubat saat 13.40 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki ortaokulda meydana geldi.

Okul bahçesine giren sahipli köpek, o sırada bahçede olan öğrencilere saldırdı.

5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Kaçan öğrencilerden 5'ini ısıran köpek, kendisin yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı. İhbar üzerine okula sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Okula gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Belediye ekipleri köpeği yakalarken polis ekipleri ise tasmalı köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki bir evin önünde bağlı olan köpeğin zincirini çözerek kaçtığı tespit edilirken sahibinin ise A.K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., 'Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması' suçundan adliyeye sevk edildi.

Köpeğin okul bahçesindeki öğrencilere saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı
İstanbul'da okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı
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