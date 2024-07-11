127 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, İstanbul'da yakalandı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde 7 Temmuz'da gece saat 02.00 sıralarında asayiş uygulaması yapan gece bekçileri, durdurdukları taksi sürücüsü ve yanında bulunan kişiye GBT kontrolü yapmak istedi.

Tedirgin tavırlar sergileyen ve üzerinde kan izleri olduğu tespit edilen şahıs, Güvercintepe Polis Karakolu'na götürüldü.

Yapılan incelemede Onurhan S. Adlı şahsın 127 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri yapılan şahsın İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi'nce 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi'nce 'elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık', İstanbul Asliye Ceza Masası'nca 'hırsızlık', İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçlarından hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Başakşehir Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onurhan S. tutuklandı.