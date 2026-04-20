Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.04.2026 09:30

12 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışı dikkat

Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 12 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mardin, Siirt, Tunceli. Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üstünde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Ankara'da boya fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
İspanya, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın feshedilmesi talebini yarın resmiyete dökecek
11:39
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: 350 bin TL ceza yedi
11:28
Tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta arttı
11:27
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı
11:24
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
11:27
Sağlığı tehlikeye atacak 2 bin 345 parti gıda ürünü ifşa edildi
Kızılırmak Deltası’nın kanatlı sakinleri
Kızılırmak Deltası’nın kanatlı sakinleri
FOTO FOKUS
İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ