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Türkiye
DHA 27.07.2023 11:10

112 Acil'i bir haftada 84 kez aradı: Bir yeri aramadan duramıyorum

Samsun'da bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bir haftada 84 kez aradı. Çağrı merkezi çalışanlarına, "Benimki bir hastalık, bir yerleri telefonla aramadan duramıyorum. Kontörüm de yok, 112 ücretsiz olduğu için burayı arıyorum' dedi.

112 Acil'i bir haftada 84 kez aradı: Bir yeri aramadan duramıyorum
[Fotograf: DHA]

Samsun'da 2023 yılının ilk 6 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi, 804 bin 628 çağrıya cevap verdi.

Gelen çağrıların yüzde 42,87'si asılsız çıktı. Hattı meşgul eden 50 kişiye toplamda 50 bin 708 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, 204 personel ile çalıştıklarını belirterek, "Samsun’da günde ortalama 4 bin 800 ile 5 bin 200 arasında merkezimize çağrı düşmekte. Bu yıl Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi olarak 804 bin 628 çağrıya cevap verdik. Acil çağrılar dışındaki aramalar, bizi en çok yoran konu. Sorunu olmadığı halde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, tacizde bulunup, hakaret edip kapatan vatandaşlarımız var. Bunlarla ilgili idari para cezaları uygulanıyor. Bunlarla ilgili tespitlerimizi yapıp, idari para cezası uyguladık" dedi.

"Asılsız ve gereksiz ihbarların oranı yüzde 42,87"

Asılsız ve gereksiz ihbarların çok fazla olduğunu vurgulayan Demir, "Yalnız bizi bilgilendirme ve danışmak için arayanların sayısı da bir hayli fazla. Yazılımımızda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar vakaya dönüşmemişse, oraya bir ekip çıkarmamışsak; asılsız ve gereksiz ihbar olarak geçiyor. Bununla alakalı bakanlığımız bir çalışması var. Yılbaşına kadar tamamlanmış olacak. Tüm bunlara rağmen Samsun'da asılsız ve gereksiz ihbarların oranı yüzde 42,87" diye konuştu.

"Hastaneden randevu aldık"

Demir, ilginç durumlar ile karşılaştıklarını da belirterek, şunları söyledi:

"Alaçam ilçemizdeki bir vatandaşımız, 1 hafta içerisinde sohbet etmek için 84 kez Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Arkadaşlar durumu bana anlattı. Son aradığında ben konuştum. Buranın meşgul edilmemesi gerektiği konusunda durumu kendisine izah etmeye çalıştım. Telefonda ağlamaya başladı ve 'Benimki bir hastalık, bir yerleri telefonla aramadan duramıyorum. Köydeki bir başkasını arasam dedikodu olacak. Kontörüm de yok, 112 ücretsiz olduğu için burayı arıyorum' dedi. Kendisine yardımcı olduk. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden randevu sırası aldık ve gitti. Sonrasında da hiç aramadı" dedi.

"66 personelimize hakaret etti, 66 farklı dava açtık"

Başka bir çağrıda da arayan kişinin sürekli küfür ettiğini anlatan Demir, "Yine bir vatandaşımız, çok bilinçli ve küfür ediyor. Çalışan arkadaşımıza değil; kurumlarımıza küfür ediyor. Bunun kendisince suç olmadığını düşünmüş. Kendisine kamu davası açtık. İdari para cezaları verdik ama olmadı. 'Oh canıma değsin, bir daha verin' diyerek tekrar aradı. Mevzuatta böyle bir hakkımız var. Kendisine 66 farklı dava açtık. Bu arkadaş, 66 personelimize hakaret etti. Henüz sonuçlanmış bir davamız yok" diye konuştu.

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