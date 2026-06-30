11 ilde “Narkokapan” operasyonu: 362 şüpheliye gözaltı kararı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, beraberindeki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Zafer Volkan Aybay ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, uyuşturucunun aileleri, mahalleleri, şehirleri ve toplumun geleceğini hedef alan çok yönlü bir tehdit unsuru olduğunu söyledi.

Özellikle gençleri hedef alan bu karanlık yapıların faaliyetleriyle mücadele etmenin devletin en temel sorumluluklarından biri olduğunu ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda uyuşturucuya karşı Şanlıurfa'da yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak ve suçtan beslenen yapılara geçit vermemek amacıyla yaklaşık 5 ay boyunca büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde mahalle ve sokak aralarında organize şekilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar teknik, fiziki ve analitik yöntemlerle adım adım takip edilmiş, suç ilişkileri ve bağlantıları bütün yönleriyle ortaya çıkarılmıştır. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinasyonu altında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti faaliyetleri içerisinde yer aldığı değerlendirilen toplam 362 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bugün Şanlıurfa merkezli olmak üzere 11 ilde 251 ayrı adreste eş zamanlı olarak Narkokapan Şanlıurfa uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 2 bin 39 kahraman polisimiz, 500 ekibimiz, bir helikopter, bir İHA ve özel eğitimli dedektör köpeklerimiz görev almış, suç ve suçlulara karşı devletimizin güçlü iradesi sahaya en güzel ve en etkin şekilde yansıtılmıştır."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltına alınan kişilerin detaylı suç geçmişlerine bakıldığında, yalnızca uyuşturucu madde ticareti değil, yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi pek çok ağır suçla da bağlantılı olduklarının görüldüğünü aktaran Şıldak, "Bu kişilerin çok sayıda suç kaydıyla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Bu tablo bize bir gerçeği açıkça gösteriyor. Uyuşturucu çoğu zaman tek başına işlenen bir suç değildir" dedi.

Bu operasyonla ilin huzuruna yönelen önemli bir tehdidin daha bertaraf edildiğini, vatandaşların güven içerisinde yaşayacağı bir şehir hedefine emin adımlarla ilerlendiğini vurgulayan Şıldak, "Hiç kimse gençlerimizin hayatını karartamayacak, ailelerimizin huzuruna kastedemeyecek, milletimizin geleceğini zehirleyemeyecektir. Uyuşturucunun sokaklarımızdan, mahallelerimizden ve şehirlerimizden tamamen temizlenmesi için mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesini kullandı.