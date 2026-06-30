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Türkiye
DHA 30.06.2026 10:22

Adana'da durdurulan tırda 1,8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da narkotik polisinin takip edip, önünü keserek durdurduğu tırda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför A.C. (56) tutuklandı.

Adana'da durdurulan tırda 1,8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli bir tırı, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda önünü keserek durdurdu. Şoför A.C’nin indirildiği tırda narkotik dedektör köpekle arama yapan polis, çuvalların içinde 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan A.C, emniyete götürüldü. A.C'nin, sorgusunda konuşmadığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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