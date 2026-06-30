Adana'da durdurulan tırda 1,8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli bir tırı, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda önünü keserek durdurdu. Şoför A.C’nin indirildiği tırda narkotik dedektör köpekle arama yapan polis, çuvalların içinde 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan A.C, emniyete götürüldü. A.C'nin, sorgusunda konuşmadığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.