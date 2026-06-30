Sahte kimlik gösterdi, koluna yazdırdığı adı kendini ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde görev yapan Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak kimlik sordu.

Kendisini İlhan G. olarak tanıtan ve bu isme kayıtlı kimlik belgesini gösteren kişinin kolundaki "İlker" yazılı dövme polisin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen ekipler, şüpheliyi parmak izi tespiti ve yüz tanıma işlemleri için emniyete götürdü.

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin aslında 34 farklı "dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlker Cöddü (31) olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi İlker Cöddü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.