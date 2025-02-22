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Türkiye
TRT Haber 22.02.2025 09:41

11 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli kar yağışına dikkat

Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda 11 ilde beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle 11 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

11 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli kar yağışına dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Kuvvetli kar yağışı beklenen Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için "turuncu", Balıkesir, Bursa ve İstanbul için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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