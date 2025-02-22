Ankara'da 59 bin litre madeni kaçak yağ ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yenimahalle'de düzenledikleri operasyonda 59 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirdi.
Şüpheliler T.A. ve S.A.'nın piyasadan topladıkları madeni yağları kimyasallarla karıştırarak akaryakıt elde ettikleri, ayrıca motor yağı üretip sattıkları belirlendi. Jandarma ekipleri, İvedik OSB Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda büyük miktarda kaçak ürüne el koydu.
İki şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.