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Türkiye
AA 22.02.2025 06:20

İstanbul'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İstanbul'da Valilik koordinasyonunda süren karla mücadele çalışmalarında karla mücadele çalışmaları Valilik koordinasyonunda aralıksız sürdürülüyor.

İstanbul'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, çalışmalarda çarşamba gününden bu yana 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personelin görev yaptığı, 61 bin 242 ton tuz, 1198 ton solüsyon ve 75 ton üre kullanıldığı, Avrupa ve Anadolu yakalarında enerji verilemeyen mahalle ve semt bulunmadığı belirtildi.

İstanbul'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Havalimanlarında programlı sefer azaltımına gidildi

İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin hava koşullarının elverişsiz olduğu durumlarda çift yönlü askıya alındığı, Şehir Hatları seferlerinde de Liman Başkanlığı kararıyla anlık iptaller yaşandığı kaydedilen açıklamada, havalimanlarında programlı sefer azaltımına gidildiği, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 682, İstanbul Havalimanı'nda ise 695 seferin iptaline karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İlimizde kar yağışının etkili olduğu günlerde 178 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 1120 evsiz ya da sokakta yaşayan vatandaşımız, bulundukları yerden alınarak otel ya da geçici konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Vali Gül'den karla mücadele ekiplerine ziyaret

Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliğini, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktasını, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bakım İşletme Başmühendisliğini, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Bakım ve İşletme Şefliğini ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmaları yerinde denetlediği belirtildi.

Vali Gül'ün, kış lastiği denetimi sırasında otobüsteki vatandaşlarla sohbet ederek, denetimlerin amacıyla ilgili bilgi verdiği de kaydedildi. ​​​​​​

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