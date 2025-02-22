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Türkiye
TRT Haber 22.02.2025 09:37

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusu ile Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, pazar günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 25 Şubat Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Batı Akdeniz'de ise dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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