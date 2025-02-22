Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, pazar günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 25 Şubat Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de ise dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.