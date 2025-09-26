11 il için 'sarı' uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün ve 27 Eylül Cumartesi bölgeye bağlı İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir, Çanakkale ve Bursa'da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.