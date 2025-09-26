Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.09.2025 05:50

11 il için 'sarı' uyarı: Fırtınaya dikkat

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Marmara ile Ege Bölgesi'nde 11 il için bugün ve cumartesi günü etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

11 il için 'sarı' uyarı: Fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

11 il için 'sarı' uyarı: Fırtınaya dikkat

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün ve 27 Eylül Cumartesi bölgeye bağlı İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir, Çanakkale ve Bursa'da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

ETİKETLER
Fırtına İstanbul Meteoroloji Yağış
Sıradaki Haber
BUDO'da sefer iptalleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:43
Eski FBI Direktörü James Comey hakkında dava açıldı
06:40
Amazon, 2,5 milyar dolarlık tarihi bir tazminat ödeyecek
06:44
2026 Dünya Kupası’nın maskotları tanıtıldı
06:37
Avrupa Yayın Birliği, İsrail’in Eurovision'dan çıkarılmasını oylayacak
06:31
Akkuyu NGS'de ilk ünite devreye alınmaya hazırlanıyor
06:21
AB Gazze'de açlığın savaş silahı olarak kullanılmasının ahlaka aykırı olduğunu belirtti
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ