AA 25.09.2025 22:56

"Bıçak parası" aldığı iddia edilen akademisyen görevinden uzaklaştırıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hakkında "bıçak parası" aldığı iddiasıyla adli süreç başlatılan öğretim üyesi görevinden uzaklaştırıldı.

"Bıçak parası" aldığı iddia edilen akademisyen görevinden uzaklaştırıldı

Üniversiteden yapılan açıklamada, Prof. Dr. O.N.A'nın hastalarından "bıçak parası aldığı" yönündeki iddiaları üzerine kamuoyunun bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz tarafından yürütülen soruşturma ve savcılığa yapılan ihbarlar sonucunda, soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için hakkında adli işlem başlatılan öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Üniversitenin bu konudaki tavrının net olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ülke genelinde 'bıçak parası' uygulamalarının ciddi bir sorun oluşturduğunu, bu durumun rüşvet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek üniversitemizin bu tür uygulamalara karşı mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak tek hedefimiz, üniversitemizin başarılarıyla anılan saygın bir kurum olmasını sağlamak ve toplumumuza en iyi hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerekli hukuki sürecin eksiksiz yürütülmesi için ilgili makamlarla tam bir işbirliği içerisinde hareket edilmekte, süreç titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir."

Prof. Dr. O.N.A. 22 Eylül'de "bıçak parası" adı altında haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınmış, 23 Eylül'de sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER
Aydın Akademisyen
