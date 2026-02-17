Çok Bulutlu 10.8ºC Ankara
AA 17.02.2026 22:16

İzmir'de sağanak: İş yerleri ve yollar su altında kaldı

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle iş yerlerini ve bazı binaları su bastı.

İzmir'de sağanak: İş yerleri ve yollar su altında kaldı

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Alsancak ve Kordon bölgesindeki yol ve kaldırımlar suyla doldu, rögarlar taştı.

İzmir'de sağanak: İş yerleri ve yollar su altında kaldı

Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerledi.

Bölgede çok sayıda iş yerini ve bazı binaların zemin katlarını su bastı. İş yeri sahipleri, çalışanlar, bina sakinleri ve belediye ekipleri biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

İzmir'de sağanak: İş yerleri ve yollar su altında kaldı

Bölgedeki birçok işletmenin kepenklerini kapattığı görüldü.

İzmir Meteoroloji Sağanak Yağış
