Gazze'de ateşkesin ardından bombardıman korkusu olmadan ilk teravih namazı kılındı

Birçok Arap ülkesinde olduğu gibi Gazze'de ramazan ayı yarın başlıyor.

İsrail'in 2 yıl süren soykırımının ardından Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli zaman zaman ateşkes ihlalleri olsa da geniş çaplı saldırılar olmadan ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor.

Gazzeliler yarın başlayacak ramazanın ayının ilk teravih namazını kılmak için İsrail saldırılarında yıkılan veya hasar gören camilerin bulunduğu bölgelerin yanı sıra çadır mescitlere akın etti.

Gazze Şeridi'ndeki Müslümanlar, 2 yıl süren ağır bombardımana son veren ateşkesten sonra bu yıl teravih namazını bombalanan camilerin enkazlarında veya çadır kamplarındaki çadır mescitlerde kıldı.

[Fotoğraf: AA]

Camilerin ve meydanların dolup taştığı önceki ramazanların aksine Gazzeliler sınırlı sayıdaki mekanda teravih namazlarını kıldı.

Gazze Şeridi'nin en eski ibadethanelerinden biri olan ve 1400 yıllık geçmişiyle Gazze kentinin simgeleri arasında yer alan kısmen yıkılmış Büyük Ömeri Camii'nde teravih namazı eda edildi.

Büyük Ömeri Camii'nde 2 yıl aradan sonra teravih namazı

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi sakinlerinden Muaviye Cemal Keşku, "Allah'a şükürler olsun ki Büyük Ömeri Camii'nde teravih kılma fırsatı bulduk." dedi.

İsrail'in saldırıları sebebiyle 2 yıldan beri Büyük Ömeri Camii'nde teravih namazını kılamadıklarına işaret eden Keşku, şunları söyledi:

"Büyük Ömeri Camii, Gazze'deki tarihi eserlerden biridir. Tüm Gazzeliler bu camide namaz kılmanın hasretini çekiyor. 2 yıldan beri burada namaz kılmaktan mahrum bırakılmıştık."

Çok zor günler geçirdiklerinin altını çizen Keşku, "Her gün ölüyorduk. Allah'a şükürler olsun bu ramazanda Büyük Ömeri Camii'nde teravih namazını kılma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Filistinli vatandaş, birkaç yıl aradan sonra Büyük Ömeri Camii'nde teravih namazını kılma sevincini kelimelerle anlatamayacak kadar çok olduğunu belirtti.

Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi'nde İsrail saldırılarında yıkılan el-Kenz Camii'nin enkazında da açık havada namaz için safa duruldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde yer alan En-Necat Mülteci Kampı'nda kurulan büyük çadır mescidinde de ilk teravih namazı için tutuldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 835 cami tamamen yıkılırken, geriye kalanların çoğu da kısmen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 603 kişi hayatını kaybederken, 1618 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 63 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 171 bin 726'ya ulaştı.