Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 01.07.2026 00:23

10 ilde 'sahte altın' operasyonu: 67 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve satışına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira değerinde suç unsuru ele geçirildi.

10 ilde 'sahte altın' operasyonu: 67 gözaltı

Kahramanmaraş'ta son yıllarda artan sahte altın vakalarına ilişkin yapılan incelemelerde Darphane'de basılması gereken çeyrek, yarım, tam altın ile ata lira gibi ziynet eşyalarının merdiven altı atölyelerde düşük ayar ve eksik gramajla üretildiği belirlendi.

Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik çalışmalar sonucu Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Sivas'ta faaliyet gösteren kuyumcu, atölyeci, pazarlamacı ve kalıpçıların da aralarında bulunduğu 71 şüpheli tespit edildi.

30 Haziran'da 150 ekip ve 490 personelin katılımıyla 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 108 mühür, 79 ata lira, 813 tam altın, 792 yarım altın, 2 bin 634 çeyrek altın, 3 bin 666 gram altın, çeşitli gramse ve Reşat altınlar, 151 figürlü altın, yaklaşık 1 kilogram 590 gram altın takı ile 105,84 gram levha altın ele geçirildi. Ayrıca 9 ruhsatsız tüfek, 8 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 3 bin 338 fişek ve kartuş, 3 kesici alet ile 26 adet sentetik hap da ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen suç unsurlarının piyasa değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğu belirtildi.

10 ilde 'sahte altın' operasyonu
10 ilde 'sahte altın' operasyonu

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Başkentte atlı polisler devriyede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
TİKA'dan Venezuela'ya 1000 paketlik insani yardım
23:56
Seferihisar Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Yurt dışında görevli memurlara ödenecek aylıklara ilişkin kararda değişiklik
23:04
BM Genel Sekreteri Guterres'ten, üye devletlere UNRWA için mali destek çağrısı
23:01
Katil İsrail, ateşkese rağmen yine Gazze'yi vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
22:57
Kırgız alfabesindeki Rusça harflerin çıkarılması önerildi
Sapanca Gölü'nde 200 personelle temizlik çalışması yapıldı
Sapanca Gölü'nde 200 personelle temizlik çalışması yapıldı
FOTO FOKUS
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ