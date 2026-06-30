Türkiye ile Katar arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu anlaşmanın, Katar'ın başkenti Doha'da Es'hailSat Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Ahmed Al-Kuwari ile Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından imzalandığını bildirdi.

İşbirliğinin, Türksat-Biruni'nin ticari kapasitesini güçlendireceğine ve Türkiye'nin uydu haberleşme alanındaki küresel etkinliğini daha da artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, anlaşma kapsamında, 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusunun kapasitesinin ortak kullanılacağını kaydetti.

Uraloğlu, söz konusu işbirliğiyle yalnızca yeni bir uydu projesinin hayata geçirilmediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Es'hail-3/Türksat-Biruni uydu projesini kapsayan işbirliğiyle iki şirket, kapasite paylaşımı ve ortak ticari büyüme hedefleri doğrultusunda uzun vadeli stratejik ortaklık kurdu. İşbirliğiyle aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirecek, yeni pazarlara erişimini artıracak ve uydu haberleşme alanındaki rekabet gücünü yükseltecek önemli bir adım atıyoruz."

Türksat filosuna yeni uydu kazandıracak

Projenin Türksat'a önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde yüksek veri kapasiteli yeni bir uyduyu filomuza kazandıracağız. Böylece Türksat​​​​​​​'ın kullanımına sunulacak ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz. İşbirliği kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföyleri birlikte değerlendirilecek. Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız. Kapasite kullanımını optimize ederek Türksat-Biruni'nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Türksat'ın kullanımına sunulacak 50 Gbps'a kadar kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz."

Uraloğlu, projenin Türkiye'nin sahip olduğu stratejik hakları koruyarak hayata geçirileceğini belirterek, 50 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarının korunacağını, proje kapsamında herhangi bir hak devrinin yapılmayacağını bildirdi.

Fırlatılacak uydunun, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde TÜRKSAT adına kayıtlı olacağını aktaran Uraloğlu, böylece hem mevcut hakların güvence altına alınacağını hem de yeni nesil yüksek kapasiteli bir uydunun filoya kazandırılacağına işaret etti.

"Türksat-Biruni, geniş bir coğrafyada hizmet verecek"

Uraloğlu, Türksat-Biruni'nin geniş bir coğrafyada hizmet vereceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Katar ile kurduğumuz bu ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. TÜRKSAT'ın sahip olduğu teknik altyapı ve tecrübeyi Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz. Ortaklık, birçok farklı sektöre hizmet sağlayacak. Yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu kurumlarının haberleşme ihtiyaçları ve kurumsal veri iletişimi alanlarında da önemli çözümler sunacağız. Artan bağlantı ihtiyacına daha güçlü cevap vereceğiz."

Uraloğlu, söz konusu anlaşmanın Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliğine de yeni bir boyut kazandırdığını vurgulayarak, uzay ve uydu teknolojileri alanında kurulan ortaklığın, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha da ileri taşıyacağını belirtti.

Türksat-Biruni ile ülkenin uydu haberleşmesindeki etkinliğini artıracağına işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin küresel uydu pazarındaki konumunun da güçlendirileceğini kaydetti.