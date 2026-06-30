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Türkiye
AA 30.06.2026 15:55

Sahil güvenlik gemi ve botları 24 limanda ziyarete açılıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yarın 24 limanda bazı gemi ve botların ziyarete açılacağını duyurdu.

Sahil güvenlik gemi ve botları 24 limanda ziyarete açılıyor

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında 24 limanda sahil güvenlik gemi ve botlarının ziyaret edilebileceği belirtildi.

Bu kapsamda, Avcılar, Büyükada, İzmit, Süleymanpaşa, İğneada, Çanakkale, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Enez, Mudanya, Küçükkuyu, Ayvalık, Konak, Urla ve İskenderun limanlarında gemi ve botlar 09.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Taşucu, Anamur, Alanya, Kaş, Kemer ve Finike limanlarında ise ziyaretler, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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Sahil Güvenlik
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