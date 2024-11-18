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Türkiye
TRT Haber 18.11.2024 09:40

10 il için "sarı" uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

10 il için "sarı" uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağış beklenen, Diyarbakır, Elazığ, Muş ve Batman ile karla karışık yağmur beklenen Bingöl, Bitlis, Hakkari, Siirt, Tunceli ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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