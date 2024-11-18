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Türkiye
İHA 18.11.2024 06:14

Erzincan'da sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı görülürken kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Erzincan'da sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Uzun süredir kurak havanın etkisinde olan Erzincan'da son iki gündür yağmurlu hava hakimdi.

Sabah saatlerinde Erzincan sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, şehirde kartpostallık görüntüler de oluştu.

Sürücülerin olumsuz etkilendiği sisli hava bir müddet sonra yerini kapalı bir havaya bıraktı.

Erzincan'da sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Buzlanma ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir

Erzincan'ın yüksek kesimleri Sakaltutan, Ahmediye ve Kızıldağ geçitlerinde ise aralıklı kar yağışı görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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