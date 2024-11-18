Puslu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2024 09:12

Ara tatilin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin ardından bazı ana arterler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ara tatilin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Haftanın ilk mesai gününde sabah saatlerinde işlerine veya okullarına gitmek isteyenler yollar ile toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe-Ataşehir, Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde trafik yavaş seyrederken Samandıra Gişeler'de yol çalışması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da trafikte yoğunluk meydana gelirken Avcılar istikametinde trafik akıcı seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa ve Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Erzincan'da sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:19
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
09:23
Ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
09:19
Bizim Çocuklar UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi için Karadağ karşısında
09:12
Kalkan-30 operasyonları: 1644 düzensiz göçmen yakalandı
09:09
Ürdün ordusu: Ülkenin güneyine "uçan bir cisim" düştü
09:08
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık seyirle başladı
Sara Tropik Fırtınası, Honduras'ın kuzeyini vurdu
Sara Tropik Fırtınası, Honduras'ın kuzeyini vurdu
FOTO FOKUS
Askere gitmeyi reddeden Haredi Yahudiler, Savunma Bakanının kararını protesto etti
Askere gitmeyi reddeden Haredi Yahudiler, Savunma Bakanının kararını protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ